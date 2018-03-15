Мурманская область. Арктика15.03.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 16 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.30 - ул. Ломоносова, 10 корп. 2;
9.00 – 19.00 - ул. Привокзальная, 6, 8.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б; ул. Гвардейская, 13, 15; ул. Папанина, 30; ул. Александрова, 26, 28;
10.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 20.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Генерала Фролова, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
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