Плановые отключения в Мурманске на 16 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 14.00 - пр-д. Ледокольный, 31; ул. Зои Космодемьянской, 12, 14; ул. Капитана Копытова, 40, 41, 42; ул. Капитана Орликовой, 30, 31;
9.00 — 23.59 - ул. Софьи Перовской, 21, 23/19.
От горячего водоснабжения:
9.00 14 мая до 16.00 16 мая - ул. Капитана Орликовой, 54, 55;
9.00 — 16.00 – просп. Кольский, 104 корп. 3;
8.00 — 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 50, 56; ул. Ломоносова, 7 корп. 1.
От холодного водоснабжения:
8.30 — 23.00 – просп. Ленина, 39, 43.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Капитана Копытова, 4, 8; ул. Марата, 6, 18; просп. Ленина, 80; ул. Аскольдовцев, 47, 47а; ул. Адмирала Лобова, 58.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.