Плановые отключения в Мурманске на 16 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 15.00 – просп Героев-североморцев, 56, 58; ул. Александра Невского, 90, 94, 96, 98; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 2, 2 корп. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
От холодного водоснабжения:
с 13.00 16 октября - до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 35.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Генерала Фролова, 5; ул. Полухина, 12б; ул. Книповича, 15; ул. Дзержинского, 2/33 просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1; ул. Миронова, 13; ул. Николаева, 4;
10.00 — 16.00 - пер. Охотничий, 23.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Крупской, 18, 20, 24, 36, 42;
10.00 — 12.00 - ул. Книповича, 42.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.