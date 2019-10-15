Плановые отключения в Мурманске на 16 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 октября до 17.00 16 октября – пер. Якорный, 16; просп. Кольский, 101, 103; проезд Ледокольный, 29;
9.30 – 16.00 - ул. Заводская (жилой район Росляково), 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 9; ул. Зелёная (жилой район Росляково), 1; ул. Приморская (жилой район Росляково), 1, 3; ул. Советская (жилой район Росляково), 1, 2, 3, 9; ул. Школьная (жилой район Росляково), 2, 4, 5, 5 корп. 2, 6; шоссе Североморское (жилой район Росляково), 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Баумана, 53, 55, 57, 59.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полухина, 14, 16; ул. Дзержинского, 6; ул. Свердлова, 26, 26 корп. 2, 28; ул. Николаева, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.