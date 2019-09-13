Плановые отключения в Мурманске на 16 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 12.00 13 сентября до выполнения работ 16 сентября - ул. Кирпичная, 12.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 16 сентября до 16.00 17 сентября - ул. Молодёжная, 9;
с 9.00 16 сентября до 16.00 18 сентября – просп. Кольский, 106 корп. 4.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 16 сентября до выполнения работ - ул. Сафонова, 26:
9.00 – 23.00 - ул. Осипенко, 37а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.