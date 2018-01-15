Плановые отключения в Мурманске на 16 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 января.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Шевченко, 22, 26, 28;
9.00 – 20.00 - ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 22, 24.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Генералова, 15; ул. Декабристов, 12.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 – просп. Кольский, 80;
10.00 – 16.30 – просп. Кольский, 143, 145, 147; ул. Зелёная, 78; ул. Павлика Морозова, 5 к2орп. , 5 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 79, 81.
От электроснабжения:
13.00 – 14.00 - ул. Куйбышева, 1а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.