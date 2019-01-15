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Мурманская область. Арктика15.01.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 16 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 января.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 14 января  до 16.00 16 января -  ул. Героев Рыбачьего, 26, 30, 32;

с 9.00 15 января  до 16.00 16 января -  ул. Героев Рыбачьего, 36, 38;

с 9.00 16 января  до 16.00 18 января -  ул. Героев Рыбачьего, 9, 10, 11, 12, 37.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 15.00 - ул. Загородная, 20, 22.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Зелёная, 78; ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2, 5 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 83/1; ул. Хлобыстова, 16 корп. 2; просп. Кольский, 143, 145;

10.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 75.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Крупской, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

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