Плановые отключения в Мурманске на 16 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 января до 16.00 16 января - ул. Героев Рыбачьего, 26, 30, 32;
с 9.00 15 января до 16.00 16 января - ул. Героев Рыбачьего, 36, 38;
с 9.00 16 января до 16.00 18 января - ул. Героев Рыбачьего, 9, 10, 11, 12, 37.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 15.00 - ул. Загородная, 20, 22.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Зелёная, 78; ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2, 5 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 83/1; ул. Хлобыстова, 16 корп. 2; просп. Кольский, 143, 145;
10.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 75.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Крупской, 22.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.