Плановые отключения в Мурманске на 16 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 января.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 14 января до 17.00 16 января - ул. Крупской, 68;
с 9.00 15 января до 16.00 17 января - ул. Крупской, 29, 31; ул. Олега Кошевого, 4, 6 корп. 1, 12 корп. 1.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Коминтерна, 20, 22;
9.00 – 20.00 – просп. Кольский, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 149, 151, 155, 157, 159; ул. Генерала Щербакова, 2;
10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 99.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Профсоюзов, 18б.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 143, 145, 147; ул. Зелёная, 78; ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2; просп. Героев-североморцев, 83/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.