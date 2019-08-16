Плановые отключения в Мурманске на 17-19 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17-19 августа.
Остановка котельных:
с 8.00 13 августа до 24.00 19 августа - остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;
с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.
Опрессовка тепловых сетей:
с 0.00 19 августа до 24.00 21 августа - опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от котельной Роста.
От горячего водоснабжения:
11.00 – 18.00 – 17 августа - просп. Кольский, 12;
11.00 – 18.00 – 18 августа - просп. Кольский, 12.
От холодного водоснабжения:
12.00 – 23.00 - ул. Александра Невского, 2; ш. Нижнеростинское, 30, 39, 77; ул. Александра Невского, 5, 6, 55.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.