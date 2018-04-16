Плановые отключения в Мурманске на 17 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 12.00 – просп. Кирова, 19/24.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 апреля до 16.00 18 апреля - ул. Капитана Орликовой, 57;
9.00 – 16.00 - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Капитана Маклакова, 7; ул. Старостина, 5, 7.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Буркова, 33, 35; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 4; ул. Кирпичная, 12; ул. Шмидта, 45, 47; ул. Радищева, 35/8, 36/10, 39, 42/10, 43, 44/9, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55; ул. Кирпичная, 6, 8; ул. Александра Невского, 90, 94, 96.
От электроснабжения:
12.00 – 1400 - ул. Каменная, 2 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.