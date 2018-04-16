Плановые отключения в Мурманске на 17 апреля

Теперь все осознали, что живут на севере, а не в Краснодарском крае, где в апреле уже нет надобности в очистке кровель...

Правдв и только правда.

Выпускники МБОУ КШМ могут поступить в профильные ОУ Министерства обороны РФ? Но у них же нет необходимой подготовки для поступления. Или они считают, что их примут за то, что они стояли в почётном кар