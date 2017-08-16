Мурманская область. Арктика16.08.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 17 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 августа.
Опрессовка теплосетей:
с 8 часов 14 августа до 24 часов 18 августа - опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома;
с 8 часов 15 августа до 24 часов 21 августа - опрессовка теплосети от Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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