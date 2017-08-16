Плановые отключения в Мурманске на 17 августа

и у меня были такие непонятные вызовы: тренькнет звонок и замолчит, а в меню высвечивается номер пропущенного звонка. Теперь стало мне понятно, с чем это связано.

Антон Н.

Был на этой неделе такой странный звоночек, но у меня правило, на незнакомый номер не реагировать, если он сорвался: если кому-то очень надо, то он перезвонит, а если очень - отправит смс-сообщение. А