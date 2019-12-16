Плановые отключения в Мурманске на 17 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 декабря.
От горячего водоснабжения:
С 11.00 16 декабря до выполнения работ 17 декабря - ул. Олега Кошевого, 14 корп. 1.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 34.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - просп. Кольский, 97 корп. 1, 97 корп. 2, 97 корп. 3, 97 корп. 4; ул. Баумана, 5.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кирова, 24б, 60, 62, 62а; пр-д. Флотский, 1, 3; ул. Володарского, 4; ул. Александра Невского, 98.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.