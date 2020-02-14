Плановые отключения в Мурманске на 17 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 февраля.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 70, 72, 74, 76, 78.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.