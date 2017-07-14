Мурманская область. Арктика14.07.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 17 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 июля.
Остановка котельных:
c 8 часов 4 июля до 24 часов 17 июля – остановка котельной «Северная» – 492 дома;
с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной - 458 домов.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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