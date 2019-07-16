Плановые отключения в Мурманске на 17 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 июля.

Остановка котельных:

с 8.00 9 июля до 24.00 22 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной «Росляково Южное» – 12 домов;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля - плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 8.00 17 июля до 24.00 30 июля - остановка котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 15 июля до 24.00 18 июля – опрессовка т/сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 8.00 15 июля до 24.00 18 июля – опрессовка т/сетей от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 8.00 15 июля до 24.00 18 июля – опрессовка т/сетей от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов.

с 8.00 17 июля до 24.00 19 июля - опрессовка т/сетей от ЦТП – 171, 175 кв. (АО «МЭС») – 77 домов.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 17 июля до 16.00 18 июля - ул. Зои Космодемьянской, 2.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 63; ул. Героев Рыбачьего, 63.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Инженерная, 10; ул. Зелёная, 47а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.