Плановые отключения в Мурманске на 17 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 июня.

Остановка котельных:

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова, 16, 20 и 22);

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25).

Опрессовка тепловых сетей:

с 11 июня до выполнения работ 17 июня - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 8.00 11 июня до 24.00 17 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Просп. Кирова, 31б» (АО «МЭС») - 7 домов;

с 8.00 11 июня до 24.00 17 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Ул. Генералова, 2а» (АО «МЭС») - 16 домов;

с 8.00 17 июня до 24.00 21 июня - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома;

с 8.00 17 июня до 24.00 20 июня - опрессовка тепловых сетей от Северной котельной - 492 дома;

с 8.00 18 июня до 24.00 20 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Пригородная, 17а, 18, 43, 45; ул. Фестивальная, 9, 24.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051

