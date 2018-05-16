Прощаемся со знаком «Шипы»ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.05.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 17 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 мая.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 - пер. Якорный, 16; пр-д. Ледокольный, 29; ул. Зои Космодемьянской, 18, 22, 24; ул. Капитана Копытова, 43; ул. Капитана Орликовой, 28, 29;

9.00 – 15.00 - пер. Казарменный, 2; ул. Маяковского, 21, 23, 25, 27; ул. Мурманская, 56, 58; ул. Садовая, 9 ул. Успенского, 4, 6, 11.

От горячего  водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 40, 41.

От холодного водоснабжения:

09.00 – 17.00 -  ул. Крупской, 42.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 9; пер. Охотничий, 21, 23; ул. Самойловой, 9, 14, 18; ул. Сафонова, 26, 28, 30, 32/19;

10.00 – 16.00 – просп. Кольский, 198.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Павлика Морозова, 4а;

10.00 – 15.00 -  ул. Гагарина, 33, 35, 37, 39, 41; ул. Свердлова, 44 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 452 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Наталья
15.05.18 22:56
Здравствуйте ,у нашего дома по адресу старостина 67 стоит ооочень ржавая сломаная машина колеса заберите и ее тоже очень мешает
Комментарий к новости:«Мурманск – город чистоты» - город без автохлама
Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
Комментарий к новости:Участники проекта «Новая ВЕСна» продолжают борьбу с лишними килограммами
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (12+)23:15«Облака: «Проект добрых дел». (6+)23:35«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика