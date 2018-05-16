Плановые отключения в Мурманске на 17 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 - пер. Якорный, 16; пр-д. Ледокольный, 29; ул. Зои Космодемьянской, 18, 22, 24; ул. Капитана Копытова, 43; ул. Капитана Орликовой, 28, 29;
9.00 – 15.00 - пер. Казарменный, 2; ул. Маяковского, 21, 23, 25, 27; ул. Мурманская, 56, 58; ул. Садовая, 9 ул. Успенского, 4, 6, 11.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Капитана Орликовой, 40, 41.
От холодного водоснабжения:
09.00 – 17.00 - ул. Крупской, 42.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 9; пер. Охотничий, 21, 23; ул. Самойловой, 9, 14, 18; ул. Сафонова, 26, 28, 30, 32/19;
10.00 – 16.00 – просп. Кольский, 198.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Павлика Морозова, 4а;
10.00 – 15.00 - ул. Гагарина, 33, 35, 37, 39, 41; ул. Свердлова, 44 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.