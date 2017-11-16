Мурманская область. Арктика16.11.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 17 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Ивченко, 8; пр-д. Речной, 2; ул. Свердлова, 39; ул. Гаджиева, 5, 7, 7а, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 16.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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