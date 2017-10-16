Мурманская область. Арктика16.10.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 17 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 16 октября до 16.00 18 октября - просп. Кольский, 32, 34, 46.
От холодного водоснабжения:
8.30 - 17.00 - ул. Володарского, 18, ул. Карла Маркса, 13, 18, 19, ул. Софьи Перовской, 33.
От газоснабжения:
9.30 - 16.00 - ул. Гаджиева, 5, 7, б-р. Театральный, 8..
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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