Плановые отключения в Мурманске на 17 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 октября до 16.00 19 октября – просп. Кольский, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Фрунзе, 30а;
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 51; ул. Сафонова, 43, 45, 47; ул. Сивко, 9;
9.00 – 23.59 - ул. Хлобыстова, 27.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полухина, 14, 16; ул. Дзержинского, 6; ул. Миронова, 16/32; ул. Николаева, 6;
10.00 – 16.00 - пер. Охотничий, 25.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Крупской, 23, 25, 27, 29, 30, 31.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.