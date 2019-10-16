Плановые отключения в Мурманске на 17 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 октября до 17.00 16 октября – просп. Кольский, 101, 103; проезд Ледокольный, 29;
9.30 – 16.00 - ул. Заводская (жилой район Росляково), 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 9; ул. Зеленая (жилой район Росляково), 1; ул. Приморская (жилой район Росляково), 1, 3; ул. Советская (жилой район Росляково), 1, 2, 3, 9; ул. Школьная (жилой район Росляково), 2, 4, 5, 5 корп. 2, 6; шоссе Североморское (жилой район Росляково), 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 10.00 17 октября до выполнения работ - ул. Коминтерна, 13, 15; ул. Челюскинцев, 1.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Старостина, 97.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 46а, 48, 50, 52, 58;
9.00 – 17.00 - ул. Хлобыстова, 3, 5, 7, 9; ул. Гончарова, 3; ул. Александра Невского, 77.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полухина, 14а, 14, 14в; Театральный бульвар, 7; ул. Свердлова, 30, 30 корп. 2; ул. Николаева, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.