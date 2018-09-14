Плановые отключения в Мурманске на 17 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 10 часов 17 сентября до 16 часов 19 сентября – пр-зд Молодёжный, 3, 4, 5, 6; ул. Ломоносова, 3;
9.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 73.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 11.00 - л. Крупской, 36, 38.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - просп. Ленина, 16, 19, 21, 23, 46, 48, 50; ул. Полярные Зори, 2; ул. Шмидта, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Зелёная, 78, 80, 82; просп. Кирова, 18, 20а, 22, 26; ул. Марата, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22; ул. Советская, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12а, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 26; ул. Фрунзе, 3/10, 4, 5/5, 7, 8, 8а, 11, 12, 13, 14, 14а, 17, 18, 19, 20, 21/4, 22, 22 корп. 1, 23/5, 24/6, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32/6, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 47; ул. Халтурина, 1, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 32, 33, 35, 44; ул. Новосельская, 4, 6, 21, 31а, 48; ул. Полярной Дивизии, 7, 9; ул. Печенгская, 26; ул. Колхозная, 11; ул. Владимирская, 17; ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20, 7/26, 8, 15, 19, 19/1, 20; ул. Максима Горького, 2/12, 15, 17/14; ул. Декабристов, 2/24, 4/22, 10, 11а, 12, 13, 13а, 26;
9.00 – 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15, 17, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.