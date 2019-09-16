Мурманская область. Арктика16.09.19 17:43
Плановые отключения в Мурманске на 17 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 21.00 15.09.2019 г. до выполнения работ 20.09.2019 г. - ул. Профессора Сомова, 5;
с 09.00 16.09.2019 г. до 16.00 18.09.2019 г. - Кольский проспект, 106 к. 4.
От газоснабжения:
09.30 - 16.30 - проспект Ленина, 1, 22; ул. Павлова, 2, 3; ул. Коминтерна, 22, 24; ул. Адмирала Лобова, 26, 28, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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