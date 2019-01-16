Плановые отключения в Мурманске на 17 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 января.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.15 – 12.00 - ул. Первомайская, 12, 18, 20, 22, 24.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 16 января до 16.00 18 января - ул. Героев Рыбачьего, 9, 10, 11, 12, 37.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 61; ул. Генералова, 2/18, 13, 15; ул. Свердлова, 4 корп. 1, 4 корп. 2; ул. Ивченко, 3; ул. Хлобыстова, 30;

10.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова, 37; ул. Халатина, 19.

От электроснабжения:

13.30 – 14.30 - ул. Книповича, 52.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.