Плановые отключения в Мурманске на 17 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 15 января до 16.00 17 января - ул. Крупской, 29, 31; ул. Олега Кошевого, 4, 6 корп. 1, 12 корп. 1.
с 14.00 16 января до выполнения работ 17 января - ул. Капитана Орликовой, 5;
9.00 – 15.00 - ул. Кильдинская, 9.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Радищева, 19.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 61; ул. Генералова, 2/18; ул. Свердлова, 4 корп. 1, 4 корп. 2; ул. Ивченко, 3; ул. Хлобыстова, 30.
От электроснаюжения:
9.00 – 10.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2;
9.00 – 13.00 - ул. Гончарова, 14, 18, 20
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.