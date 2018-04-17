Плановые отключения в Мурманске на 18 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 – просп.. Кирова, 15; пр-д. Молодёный, 5, 6; ул. Бабикова, 2; ул. Героев Рыбачьего, 30, 32; ул. Капитана Орликовой, 50; ул. Марата, 6;
9.0 – 16.00 – ул. Адмирала Ушакова, 18.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 апреля до 16.00 18 апреля - ул. Капитана Орликовой, 57;
с 8.00 18 апреля до 17.00 19 апреля - ул. Капитана Орликовой, 24, 25, 26;
9.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Ломоносова, 18.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Буркова, 37, 39; ул. Морская, 5; просп. Ленина, 72, 74; ул. Аскольдовцев, 23/35, 25;
10.00 – 16.00 - ул. Ломоносова, 19.
От электроснабжения:
9.00 – 10.00 - ул. Книповича, 19;
11.00 – 14.00 - ул. Ломоносова, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.