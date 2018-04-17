Плановые отключения в Мурманске на 18 апреля

Какие у нас заботливые депутаты! Аж сердце радуется. А заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска занимается и правильностью установки мусорного контейнера, как Президент РФ... Такие

Нет, не молодежь должна искать себя в бизнесе, а УЧИТЕЛЯ!

Д.О. Вернер

Теперь все осознали, что живут на севере, а не в Краснодарском крае, где в апреле уже нет надобности в очистке кровель...