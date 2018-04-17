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Мурманская область. Арктика17.04.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 18 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 апреля.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 – просп.. Кирова, 15; пр-д. Молодёный, 5, 6; ул. Бабикова, 2; ул. Героев Рыбачьего, 30, 32; ул. Капитана Орликовой, 50; ул. Марата, 6;

9.0 – 16.00 – ул. Адмирала Ушакова, 18.

От горячего водоснабжения: 

с 9.00 17 апреля  до 16.00 18 апреля -  ул. Капитана Орликовой, 57;

с 8.00 18 апреля  до 17.00 19 апреля - ул. Капитана Орликовой, 24, 25, 26;

9.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Ломоносова, 18.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Буркова, 37, 39; ул. Морская, 5; просп. Ленина, 72, 74; ул. Аскольдовцев, 23/35, 25;

10.00 – 16.00 - ул. Ломоносова, 19.

От электроснабжения:

9.00 – 10.00 - ул. Книповича, 19;

11.00 – 14.00 - ул. Ломоносова, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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