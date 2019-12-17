Плановые отключения в Мурманске на 18 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Дзержинского, 2/33, 4, 5; ул. Шмидта, 31/1, 33а.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Дзержинского, 3;
9.00 – 17.00 - ул. Миронова, 14.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Ленина, 7, 13, 15, 94; просп. Кирова, 26; ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 3.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Морская, 5;
13.30 – 16.00 - ул. Новое Плато, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.