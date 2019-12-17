Плановые отключения в Мурманске на 18 декабря

Максим А будет ли репортаж о дальнейших похождениях "красноярских" на вольных хлебах. Интересно, где дружно пристроились? Возможно "бомба" Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ

Vjhtvfy Слово-то какое придумали - "перехват", ассоциации с захватом возникают! С этими процессами я что-то я перестаю понимать, куда мы двигаемся - к рынку или назад - в СССР? Комментарий к новости: В Мурманской области собираются запускать процедуру «перехвата» домов в управление региональной компанией