Плановые отключения в Мурманске на 18 февраля

Родитель бывшего ученика МБОУ КШМ. Толку правда никакого (мы имеем ввиду оборонно-спортивный профиль сего ОУ и полученный грант в 2018 году " в связи с низкими образовательными результатами"), но зато хороши собой. Витрина есть в виде Комментарий к новости: Кадеты сели за штурвал

Надежда Это только у нас могут проводить конкурс, посвящённый великим русским поэтам и писателям, используя иностранные и малопонятные для многих слова. Можно ведь было просто написать, что это конкурс корот Комментарий к новости: Стартует областного конкурс буктрейлеров