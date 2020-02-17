Плановые отключения в Мурманске на 18 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 февраля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 18 февраля до выполнения работ - ул. Радищева, 46.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 17 февраля до 16.00 18 февараля - ул. Капитана Копытова, 22, 25;

с 9.30 17 февраля до выполнения работ 19 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 31, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.