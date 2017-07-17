Плановые отключения в Мурманске на 18 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной – 458 домов;

с 8 часов 17 июля до 24 часов 31 июля – остановка дизельной котельной – ул.Прибрежная 1, 6, 23, 25.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Зелёная, 34.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Печенгская, 26; ул. Халтурина, 4, 32, 16; ул. Бабикова, 8.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - просп. Героев-североморцев, 58.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.