Плановые отключения в Мурманске на 18 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 июля.

Остановка котельных:

с 8.00 9 июля до 24.00 22 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной «Росляково Южное» – 12 домов;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля - плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 8.00 17 июля до 24.00 30 июля - остановка котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 15 июля до 24.00 18 июля – опрессовка т/сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 8.00 15 июля до 24.00 18 июля – опрессовка т/сетей от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 8.00 15 июля до 24.00 18 июля – опрессовка т/сетей от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов.

с 8.00 17 июля до 24.00 19 июля - опрессовка т/сетей от ЦТП – 171, 175 кв. (АО «МЭС») – 77 домов.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 17 июля до 16.00 18 июля – ул. Зои Космодемьянской, 2;

с 13.30 17 июля до выполнения – ул. Радищева, 16;

8.30 – 16.30- просп. Кольский, 186; ул. Шевченко, 11а, 11, 14, 15, 16а, 18, 24, 26, 28, 7, 7а, 7б.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Ростинская, 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Новое Плато, 10; просп. Ленина, 84, 86;

10.00 – 17.00 - ул. Коминтерна, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.