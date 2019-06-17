Плановые отключения в Мурманске на 18 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 июня.

Остановка котельных:

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова, 16, 20 и 22);

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25).

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 17 июня до 24.00 21 июня - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома;

с 8.00 17 июня до 24.00 20 июня - опрессовка тепловых сетей от Северной котельной - 492 дома;

с 8.00 18 июня до 24.00 20 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов;

с 08.00 17 июня до 24.00 21 июня – гидравлические испытания котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «ММРП») – 18 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Старостина, 93.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 19, 21, 23, 25.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (мкр. Росляково), 10;

9.30 – 16.00 - ул. Новое Плато, 5; просп. Ленина, 9; ул. Павлова, 14, 22, 24, 26, 28;

10.00 – 16.00 - ул. Инженерная, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.