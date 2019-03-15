Мурманская область. Арктика15.03.19 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 18 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 марта.
От горячего водоснабжения:
c 9 часов 18 марта до 17 часов 20 марта - ул. Капитана Орликовой, 3, 4, 5, 6, 11, 12;
c 9 часов 18 марта до 17 часов 19 марта - ул. Капитана Орликовой, 18.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 ул. Нахимова, 11а, 17, 21, 24, 25, 27, 31; ул. Адмирала Лобова, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39/13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Rastic83
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Заезжий
15.03.19 19:47
Молодцы мурманчане, хорошо подготовились к соревнованиям! Красивые соревнования и красивый город.
Артур
15.03.19 18:16
Я здесь был и смотрел
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