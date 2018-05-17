Мурманская область. Арктика17.05.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 18 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 мая.
От горячего водоснабжения:
9.00–23.59 – просп. Героев-североморцев, 26.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00–17.00 - ул. Хлобыстова, 33.
От электроснабжения:
11.00–13.00 – просп. Кольский, 160.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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