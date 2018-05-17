Плановые отключения в Мурманске на 18 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 мая.

От горячего водоснабжения:

9.00–23.59 – просп. Героев-североморцев, 26.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00–17.00 - ул. Хлобыстова, 33.

От электроснабжения:

11.00–13.00 – просп. Кольский, 160.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.