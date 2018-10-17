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Мурманская область. Арктика17.10.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 18 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 октября.

От горячего водоснабжения:

с 09:00 17.10.2018 г. до 16:00 19.10.2018 г. - пр-т. Кольский, 108 к1, 108 к2, 108 к3;

с 09:00 18.10.2018 г. до 16:00 19.10.2018 г. - пр-т. Кольский, 101, 103.

От холодного водоснабжения:

09:00 - 17:00 - ул. Героев Рыбачьего, 59, 61, 63, 65, 67.

От газоснабжения:

09:30 - 16:30 - ул. Полухина, 14А, 14Б, 14В, б-р. Театральный, 6, 7, ул. Свердлова, 26, 26 к2, 28, ул. Николаева, 8;

10:00 - 16:00 - ул. Халатина, 12.

От электроснабжения:

09:00 - 16:00 - пр-т. Кольский, 210, 212, 220, ул. Героев Рыбачьего, 9, ул. Капитана Копытова, 6, 8, 33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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