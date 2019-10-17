Плановые отключения в Мурманске на 18 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - переулок Дальний, 1, 2; ул. Генерала Фролова, 4/6, 6/71, 8/80, 10, 12, 14, 16; ул. Осипенко, 4; ул. Полухина, 1, 2, 3, 5; ул. Радищева, 61, 63, 76.
От горячего водоснабжения:
с 16.40 16 октября до выполнения работ 18 октября - переулок Якорный, 3;
с 9.00 17 октября до выполнения работ 18 октября - переулок Якорный, 6.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 14.00 - ул. Хлобыстова, 32.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полухина, 18, 20; Театральный бульвар, 8; ул. Николаева, 9, 13; ул. Челюскинцев, 18/20; ул. Подстаницкого, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.