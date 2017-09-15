Плановые отключения в Мурманске на 18 сентября

Анна Всем известно, что 30 августа 2017 года полицейские в Североморске Мурманской области задержали молодого человека и девушку, которые подозреваются в краже из магазинов шоколада в общей сложности на 6 Комментарий к новости: Мурманчанин, пострадавший в драке, не услышит решение суда

Ирина Косарева, пенсионерка. Не нашла, где к вам обратиться, поэтому обращаюсь здесь. Во вчерашних новостях был показан очень хороший, полноценный сюжет про город Североморск, про госпожу Норину. Считаю журналиста, подготовившег Комментарий к новости: Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск