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Мурманская область. Арктика17.09.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 18 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 10 часов 17 сентября до 16 часов 19 сентября – пр-зд Молодёжный, 3, 4, 5, 6; ул. Ломоносова, 3;

с 9.00 до 20.00 -  пер-к Русанова, 1, 2, 3, 4, 7, 8, ул. Шмидта, 9, 11, 11а, 17.

От холодного и горячего водоснабжения:

с 8.30 до 23.59 – ул. Книповича, 36а, ул.Полярные Зори, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 23.

с 9.00 до 23.00 - ул. Бондарная, 34;

с 10.00 до 14.00 – ул. Старостина, 49.

От газоснабжения:

с 9.30 до 16.30 – просп. Ленина, 1, 19, 21, 23; ул. Павлова, 2, 3; ул. Карла Либкнехта, 21/22, 31, 33; ул. Аскольдовцев, 22;

с 10.00 до 16.00  - ул. Полярный Круг, 4.

От электроснабжения:

с 9.30 до 11.00 - просп. Кольский, 72;

с 9.30 до 13.00 -  ул. Зелёная, 35, 44, 46, 48, ул.Котовского, 28, 32, 36.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

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