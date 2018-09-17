Плановые отключения в Мурманске на 18 сентября

Ратмир Чичба Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов Комментарий к новости: Создаётся надёжный щит в северной части России

Наталья Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы. Комментарий к новости: «Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера