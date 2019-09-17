Плановые отключения в Мурманске на 18 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 13:30 17.09.2019 г. до выполнения работ 18.09.2019 г. - ул. Павлова, 29.

От горячего водоснабжения:

с 21:00 15.09.2019 г. до выполнения работ 20.09.2019 г. - ул. Профессора Сомова, 5;

с 09:00 16.09.2019 г. до 16:00 18.09.2019 г. - пр-т. Кольский, 106 к4;

с 18:20 16.09.2019 г. до выполнения работ 19.09.2019 г. - ул. Зои Космодемьянской, 1;

с 13:30 17.09.2019 г. до выполнения работ 19.09.2019 г. - ул. Гвардейская, 9;

с 13:50 17.09.2019 г. до выполнения работ 18.09.2019 г. - ш. Верхне-Ростинское, 19, 21, 23, 25.

От холодного и горячего водоснабжения:

09:00 – 20:00 - ул. Сафонова, 5, 7, 9, 10, 11.

От холодного водоснабжения:

08:30 – 12:00 - ул. Комсомольская, 4, ул. Самойловой, 5;

09:00 – 17:00 - ул. Ростинская, 7, 9, пр-т. Кольский, 89.

От газоснабжения:

09:30 – 16:30 - ул. Радищева, 12, 14, пр-т. Ленина, 41, ул. Карла-Либкнехта, 21/22, 31, 33, ул. Адмирала Лобова, 34, 36;

10:00 – 17:00 - ул. Володарского, 2Б.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.