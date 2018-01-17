Плановые отключения в Мурманске на 18 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 января.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 18.00 - ул. Капитана Буркова, 10, 17, 19.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 17 января до 16 часов 19 января - ул. Олега Кошевого, 10, 14 корп. 1;
09.00 – 20.00 - ул. Седова, 22, 24; Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 -ул. Достоевского, 20, 21, 22;
10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 42, 44, 46.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 22, 24.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - Лыжный проезд, 6; пер. Охотничий, 15, 17; просп. Ленина, 95; ул. Папанина, 34/25; ул. Ивченко, 3; ул. Хлобыстова, 30.
От электроснабжения:
1.00 – 05.00 - ул. Книповича, 46, 48;
2.00 – 05.00 – просп. Ленина, 68; ул. Дзержинского, 2/33; ул. Капитана Егорова, 2, 4, 6; ул. Самойловой, 4; ул. Шмидта, 33а, 37.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.