Плановые отключения в Мурманске на 18 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 января до 16.00 18 января - ул. Героев Рыбачьего, 37.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 18, 26, 28.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - пр-д. Лыжный, 6; ул. Заводская, 1; просп. Ленина, 95, 101; ул. Хлобыстова, 14 корп. 3, 14 корп. 4;
10.00 – 15.00 - ул. Володарского, 2а; ул. Октябрьская, 24.
От электроснабжения:
9.30 – 11.00 - ул. Гвардейская, 2; ул. Радищева, 7, 9, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.