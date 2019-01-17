Плановые отключения в Мурманске на 18 января

Алексей Добрый день! Напротив окна повесили строительную люльку для работ по заделыванию швов. Но на протяжении месяца так и не приступили к выполнению работ. Я обращался в УК с просьбой убрать люльку от окн Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Д.О. Вернер - Теперь ребята могут получать те навыки, которые востребованы не только сегодня, но и будут востребованы завтра, - отметила во время рабочего визита Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мы Комментарий к новости: И катер соберут и мебель изготовят