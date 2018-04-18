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Мурманская область. Арктика18.04.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 19 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 апреля.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 -  пр-д. Молодёжный, 8, 9; ул. Бабикова, 3; ул. Героев Рыбачьего, 31, 35 корп. 2; ул. Капитана Орликовой, 49; ул. Фрунзе, 21/4; ул. Халтурина, 7;

9.00 – 16.00 -  ул. Ивченко, 5, 7, 9, 11, 13, 17.

От горячего водоснабжения: 

с 8.00 18реля до 17.00 19 апреля - ул. Капитана Орликовой, 24, 25, 26.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Капитана Буркова, 41, 43; ул. Аскольдовцев, 27; просп. Ленина, 76; ул. Самойловой, 3; ул. Радищева, 55, 57, 58, 59, 60/2, 61, 62/1, 65/4, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5;

10.00 – 16.00 - просп. Кольский, 86.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Ломоносова, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

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