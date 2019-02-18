Плановые отключения в Мурманске на 19 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 февраля до 16.00 19 февраля - ул. Капитана Орликовой, 33;
с 9.00 18 февраля до 16.00 20 февраля – ул. Капитана Орликовой, 34, 56;
с 13.00 18 февраля до выполнения работ 21 февраля - ул. Папанина, 20.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 18.00 - просп.Кольский, 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 22.00 - ул. Павлова, 45.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 18, 20, 22; проезд Капитана Тарана, 2, 3; ул. Карла Маркса, 9, 14, 16; ул. Адмирала Лобова, 11, 19;
10.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 49/17.
От электроснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Гарнизонная, 20, 22;
с 19 февраля до выполнения работ – ул. Свердлова, 12 (корп. 2).
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.