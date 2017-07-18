Плановые отключения в Мурманске на 19 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной – 458 домов;

с 8 часов 17 июля до 24 часов 31 июля – остановка дизельной котельной – ул.Прибрежная 1, 6, 23, 25;

с 8 часов 19 июля до 24 часов 1 августа – полная остановка от котельной п. Абрам-Мыс (АО «МЭС») - 17 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 18 июля до 24 часов 21 июля – опресовка тепловых сетей от котельной микрорайона Роста – 114 домов.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Карла Маркса, 33/51; просп.Кольский, 59, 61, 67, 69, 71, 110, 110а, 110 корп. 1, 112, 114, 114а, 114 корп. 1, 116, 120, 126, 128, 130, 132, 134; ул. Кооперативная, 2, 4, 7, 11.

От холодного водоснабжения:

2.00 – 6.00 - просп. Кольский, 59, 61, 67, 69, 71, 110, 110а, 110 корп. 1, 112, 114, 114а, 114 корп. 1, 116, 120, 126, 128, 130, 132, 134; ул. Кооперативная, 2, 4, 7, 11.

От электроснабжения:

2.00 – 5.00 – просп.Кольский, 100, 102, 104 корп. 1, 104 корп. 2, 104 корп. 3, 104 корп. 4, 106 корп. 1,106 корп. 2, 106 корп. 3, 106 корп. 4, 108/1, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3, 108 корп. 4, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; пр-д Ледокольный, 1, 3, 7, 9; пр-д Молодежный, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; ул. Анатолия Бредова, 19, 20; ул. Зои Космодемьянской, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 16, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28, 29, 2 корп. 1, 30, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Капустина, 4, 5; ул. Кооперативная, 11, 15, 17, 4, 7, 9; ул. Морская, 1, 11, 13, 3, 3а, 5, 7; ул. Новое Плато, 10; ул. Олега Кошевого, 10, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8; ул. Спартака, 11, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.