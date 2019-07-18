Плановые отключения в Мурманске на 19 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19июля.

Остановка котельных:

с 8.00 9 июля до 24.00 22 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной «Росляково Южное» – 12 домов;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля - плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 8.00 17 июля до 24.00 30 июля - остановка котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 17 июля до 24.00 19 июля - опрессовка т/сетей от ЦТП – 171, 175 кв. (АО «МЭС») – 77 домов.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 16.30 - ул. Бондарная, 28, 32, 34, 7а.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 4, 13, 15, 19.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Книповича, 44 корп. 1 и 3;

10.00 – 12.00 - ул. Скальная, 33;

14.00 – 16.00 - ул. Старостина, 59 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.