Плановые отключения в Мурманске на 19 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 14 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а – 47 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от насосной Южной котельной – 564 дома;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 23 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП Новосельская (ул.: Новосельская, Заречная, Песочная) - 16 домов;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 23 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП Фестивальная, 25а – 21 дом;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 2 июля – полная остановка дизельной котельной (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25) - 4 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Гагарина, 13, 15, 6, 8, 10;

9.00 – 13.00 - ул. Гончарова, 14, 18, 20.

От электроснабжения:

9.00 – 18.00 - ул. Свердлова, 16/9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.