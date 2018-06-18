Плановые отключения в Мурманске на 19 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 13 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (МТЭЦ) – 332 дома;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 23 июня - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной - 564 дома;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 21 июня - опрессовка тепловых сетей от Северной котельной - 492 дома;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - проведение гидравлических испытаний на котельной ЦТП «Фестивальная» – 18 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 21 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Новое плато» – 32 дома;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Больничный городок» – 114 домов.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 19.00 – просп.Ленина, 72, 74, 76, 78, 80;

9.00 – 24.00 - ул. Морская, 9.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1, 31 корп. 1.

От газоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (п. Росляково), 17;

9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 5;

10.00 – 16.00 - переулок Охотничий, 19; ул. Лесная, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.