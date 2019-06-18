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Мурманская область. Арктика18.06.19 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 19 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 июня.

Остановка котельных:

с 8.00 17 июня до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова, 16, 20 и 22);

с 8.00 17 июня  до 24.00 30 июня - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25).

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 17 июня  до 24.00 21 июня - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») -  564 дома;

с 8.00 17 июня до 24.00 20 июня - опрессовка тепловых сетей от Северной котельной - 492 дома;

с 8.00 18 июня до 24.00 20 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов;

с 08.00 17 июня до 24.00 21 июня  – гидравлические испытания котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «ММРП») – 18 домов;

с 8.00 20 июня до 24.00 21 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной «Росляково Южное» – 12 домов.

От горячего водоснабжения:

с 18.45 17 июня  до выполнения работ 19 июня - ул. Полярные Зори, 7, 9, 11.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 10.30 - ул. Софьи Перовской, 27, 31/11.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (мкр. Росляково), 16;

9.30 – 16.00 - ул. Баумана, 28, 30;

10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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Последние комментарии

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