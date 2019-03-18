Плановые отключения в Мурманске на 19 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 марта до 17.00 19 марта - ул. Капитана Орликовой, 18;
с 9.00 18 марта до 17.00 20 марта - ул. Капитана Орликовой, 3, 4, 5, 6, 11, 12;
с 9.00 18 марта до 17.00 21 марта - ул. Карла Маркса, 48;
с 9.00 19 марта до 17.00 21 марта - просп. Кольский, 206.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп.3.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Крупской, 1, 3, 5; ул. Героев Рыбачьего, 47.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Шевченко, 15, 24, 26; ул. Капитана Буркова, 11/18, 13; ул. Пушкинская, 5, 7, 12, 14; ул. Аскольдовцев, 12, 16; ул. Туристов, 45, 47, 51; ул. Челюскинцев, 32;
10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 1; ул. Нахимова, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.