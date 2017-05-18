Плановые отключения в Мурманске на 19 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 мая.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Лесная, 8, 10, 12.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Бондарная, 12, 12а, 14, 16.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 1, 16 корп. 2, 16 корп. 3;

9.00 – 15.00 - ул. Подгорная, 8, 16, 22, 39, 39а, 41, 52, 54; ул. Пригородная, 1, 1а, 9, 17а, 18, 23, 28, 43, 45; ул. Фестивальная, 2, 4, 7, 12, 20, 21, 31;

9.00 – 17.00 - ул. Хлобыстова, 25;

9.30 – 17.00 - ул. Куйбышева, 6; ул. Павлова, 29, 31, 33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.